«قبيلة المغاربة»: التدخل التركي في ليبيا يُعد استعمارا يجب محاربته

اعتبر شيخ قبيلة المغاربة، صالح الأطيوش، أن أي تدخل تركي في ليبيا يعد استعمارا يجب محاربته، مؤكدا أطماع أنقرة في ثروات ليبيا.

وشدَّد الأطيوش على ضرورة مُساندة الجيش في حربه على الإرهاب والجماعات المسلحة التي تنشر الفوضى في ربوع البلاد

ونبه الأطيوش إلى أطماع تركيا في ليبيا والتي ظهرت من خلال تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا: “تركيا لديها أطماع في الثروات الليبية.. وتركيا تعتبر نفسها وصية على ليبيا.. ولكن هذا لن يحدث لأن الليبيين قادرون على مجابهة هذه المليشيات وداعميها إلى أن يتم القضاء عليها كما حارب الأجداد إيطاليا”.

وأكد الأطيوش أن دعم حكومة السراج للمليشيات في المنطقة الجنوبية من أجل زعزعة الاستقرار لن يستمر كثيرا، خاصةً بعد إدراك قبائل الجنوب أن هذه المليشيات لا تحمل الخير لليبيا ولا الجنوب، لذلك فستنتهي تلك الميليشيات بمجرد القضاء على داعميها حكومة الوفاق.

ونبه شيخ قبيلة المغاربة إلى أن أهالي مدينة طرابلس العاصمة يدعمون الجيش ويعانون من اختطافها من قبل الجماعات الإرهابية والمليشيات، مؤكدا أن العاصمة سوف تعود قريبا إلى سابق عهدها، مشددا على أن الصراع ليس قبليا.

