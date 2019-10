عضو بالاستشاري: مبادرة «المشري» شخصية.. ولا تُعبر عن المجلس

المتوسط:

أكد عضو المجلس الاستشاري، عادل كرموس، أن مبادرة رئيس المجلس خالد المشري فردية ولا تعبر عن المجلس.

وقال كرموس، في تصريح صحفي إن مبادرة المشري شخصية مقدمة منه باعتباره مواطن ليبي له الحق في تقديم ما يراه حلا للأزمة الليبية وبالتالي رسميا هذه المبادرة لا تعبر عن رأي أو وجهة نظر مجلس الدولة باعتبارها لم تعرض على المجلس ولم يتم التصويت عليها”.

وتابع ” فإن هذه المبادرة وعلى الرغم من الهجوم عليها وانتقادها سواء من حيث التوقيت أو المضمون إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها كأساس وتمهيد لأي حل سياسي مرتقب”.

