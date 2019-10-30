بعد تأكيد باشاآغا .. خفر السواحل : لم نتلقى أمر إعتقال ” البيدجا ” ويمارس عمله بشكل طبيعي

ليييا – نفى فرع ادارة خفر السواحل الليبي بالمنطقة الغربية تلقيهم أي أوامر بالقبض على عبد الرحمن ميلاد عضو خفر السواحل الملقب “البيدجا ” المعاقب دولياً بصفته واحداً من أكبر مهربي البشر وذلك في أول رد على البيان المعاكس الصادر من وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا والذي قال فيه الأخير أنهم راسلوا الخفر بكون المعني مطلوباً للقضاء .

وأكد محمد صقر مسؤول فرع الإدارة بالمنطقة الغربية في تصريح لوكالة ” نوفا ” الإيطالية للأنباء تابعته وترجمته المرصد أن ” البيدجا ” يمارس أعماله بشكل طبيعي ضمن المهام المكلف بها في مدينة الزاوية .

وزعم صقر أن لا علاقة للبيدجا بتهريب البشر بأي حال من الأحوال معتبراً الاتهامات الموجهة إلى رفيقه بأنها محض ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأنها مبنية على إشاعات لتشويه صورة عناصر خفر السواحل الليبي .

وكان فتحي باشاآغا قد أصدر بياناً يوم السبت الماضي عقب يوم من ظهور البيدجا على قناة ” LA7 “ الايطالية مرتدياً بزة نقيب بحار ، وقال البيان أن المعني لا يتبع الداخلية وبأنه مطلوب للنائب العام ولا علاقة له بالجبهات في طرابلس حتى أن باشاآغا قال في بيانه أن ” عبدالرحمن ميلاد ظهر في الجبهة ثم توارى عن الأنظار بعد ما علم انه مطلوب ” .

وقال صقر : ” أفراد البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق يقومون بعملهم على أكمل وجه لمحاربة الهجرة غير الشرعية على الرغم من كل التحديات التي تواجههم على غرار المضايقات من المنظمات غير الحكومية التي تنشط قبالة سواحل ليبيا وتسهم بشكل رئيسي في زيادة الهجرة عبر المتوسط وتهدد أرواح المهاجرين”.

وكشف صقر عن تواصلهم مع رئيس الرئاسي فائز السراج، لشطب إسم ” البيدجا ” من قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي وجلاء أي سوء فهم بالخصوص .

ومن جهته رفض البيدجا في ظهوره التلفزيوني الأخير الإتهامات الموجهة له من قبل مجلس الأمن معتبراً إياها إتهامات باطلة مبنية على تقارير كيدية من الفيسبوك والصحافة كما تحدث عن زيارته التي أثارت الجدل إلى إيطاليا منتصف سنة 2017 مؤكداً أنها كانت زيارة عمل على رأس وفد رسمي من الخفر والبحرية والداخلية والنائب العام .

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