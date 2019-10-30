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المؤتمر الاقتصادي الأول في جامعة سبها يركز على «تطوير البلديات»

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

انطلق المؤتمر الاقتصادي الأول بمركز اللغات بجامعة سبها، اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد من الباحثين في المجال الاقتصادي، وأساتذة من تونس والجزائر تحت شعار «التنمية المحلية: الفرص والتحديات».

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر علي مصباح لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من المؤتمر«التأكيد على دور البحث العلمي في تحقيق استراتيجيات التنمية المحلية وتسليط الضوء على دور البلديات كإدارات محلية لها علاقة بالعملية التنموية»، إلى جانب معرفة أماكن الضعف والقوة لدى البلديات وتحفيز المجالس البلدية على تطوير الموارد المالية لديها.

وأضاف أن المؤتمر يسعى كذلك إلى المساهمة في إيجاد حلول للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه عملية التنمية المحلية والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا الصدد.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور العادي بشير العادي، أن المؤتمر يركز على أربعة محاور، منها: المحور الاقتصادي والتمويل والمحاسبة والإدارة، مشيرا إلى مناقشة ورقات بحثية في هذا الإطار.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • مافيش منه موضوع تونس والجزاءر – انتم في سبها موضوعكم يختلف على بلدية طرابلس – وطلبتوا امًوال وتم تقسيمها – وتوحد شبهات حول عمليات تزوير وفساد اداري وتهريب سيارات للسودان – وتورطكم مع حفتر والإمارات – والعديد من الشعراء في عمان واستخدام طاءرة البراق في نقل النيجيريين ورحلات اخرى وترك أبناء الليبيين دون أي عاءل او دخل مادي – انتم عملاء لبنغازي وعمليات استقبال السوريين المتورطين في ليبيا .
    تحية فقط للمقاتلين حاملي السلاح هناك .
    ولعنة الله على من استكلب عاى المال .

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  • لا يتركون الا ولا ذمة في ارملة او يتيم اًو شيخ او فقير – او مريض —- هذه سبها …. حنى أبناء منطقتهم ادعوهم لا باءهم .

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