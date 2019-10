في جالو.. انطلاق فاعليات الصالون السياسي السادس

المتوسط:

انطلقت فاعليات الصالون السياسي السادس والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة في مدينة جالو، تحت شعار دبلوماسية النفط والتوزيع العادل للثروات.

وأوضحت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، حضر الفاعليات مع أعضاء مجلس النواب ابراهيم الزغيد وحمد مقيقة، ونائب رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور عبد القادر النظيف.

ويشارك في فاعليات الصالون السياسي مجموعة من الأساتذة المحاورين وهم الدكتور إبراهيم الورفلي والدكتور يوسف الذباح أساتذة قسم العلوم السياسية بجامعة بنغازي فرع اجدابيا، الدكتور سالم الفاخري رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور سالم محمد احميدة مدير قسم البحوث والدراسات بمصرف ليبيا المركزي، الدكتور صالح الشاذلي أستاذ القانون الدولي وعبد الحفيظ التاجورى مدير إدارة الشؤون الاوروبية بالوزارة.

