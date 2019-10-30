شكري: مصر تدعم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا

هذا وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعم بلاده لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، لتحقيق الاستقرار وضمان وحدة وسيادة أراضيها.

ووفق صحيفة اليوم السابع، فقد شدد شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، شدد على أهمية استعادة ليبيا لاستقرارها ومؤسساتها، وعودتها دولة مؤثرة في الإطار الإقليمي.

من جانبه قال ماس، إن بلاده تحتاج لدعم مصر للوصول إلى حل مستدام في ليبيا، وإن القاهرة لها دور محوري كبير في المنطقة، ويمكنها المساعدة في إنجاح مؤتمر برلين الذي يطرح حل سياسيا للأزمة.

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