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شكري: مصر تدعم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

هذا وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعم بلاده لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، لتحقيق الاستقرار وضمان وحدة وسيادة أراضيها.

ووفق صحيفة اليوم السابع، فقد شدد شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، شدد على أهمية استعادة ليبيا لاستقرارها ومؤسساتها، وعودتها دولة مؤثرة في الإطار الإقليمي.

من جانبه قال ماس، إن بلاده تحتاج لدعم مصر للوصول إلى حل مستدام في ليبيا، وإن القاهرة لها دور محوري كبير في المنطقة، ويمكنها المساعدة في إنجاح مؤتمر برلين الذي يطرح حل سياسيا للأزمة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • تًرط وزير الخارجية المصري بتجارة المخدرات – بعد التحقيق مع الجالية المصرية في ليبيا – بقوة السلاح وان موضوع تهريب المخدرات منسق مع ظباط الامن المصريين في المواد المقبوض عليها من الامن المصري وعدم اعدامها وإرسالها التراضي الليبية مع ظباط الامن المصريين المتورطين في هذهزالعمليات الغير قانونية .

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  • معلومات مؤكدة عن تًورط وزير الخارجية المصري بتجارة المخدرات – بعد التحقيق مع الجالية المصرية في ليبيا – بقوة السلاح وان موضوع تهريب المخدرات منسق مع ظباط الامن المصريين في المواد المقبوض عليها من الامن المصري وعدم اعدامها وإرسالها التراضي الليبية مع ظباط الامن المصريين المتورطين في هذهزالعمليات الغير قانونية .

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