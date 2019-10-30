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«المسماري»: الجيش يتقدم بخطى ثابتة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء، أحمد المسماري، إن قوات الجيش تتقدم بخطى ثابتة نحو طرابلس ودمرت مقرات وغرف عمليات الميليشيات المسلحة.

وأشار المسماري، إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات الداعمة للوفاق في عدد من محاور القتال في طرابلس.

ولفت إلى النجاحات التي حققها الجيش في الوقت الحالي بعد أشهر من إطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس، مؤكداً أن القوات وصلت إلى مناطق في غرب العزيزية، منطقة أبو شيبة، الكريمية، ومعسكرات على طريق المطار بالقرب من طرابلس، بالإضافة لمدخل الهضبة الشرقية وهو المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة.

وأكد المسماري أن الميليشيات المسلحة تترنح أمام تقدم القوات المسلحة الليبية في العاصمة طرابلس.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • المسماري من المرج – وشوف الجنود الي عندك – الإيطاليين متمركزين في مصراتة والفرنسيين برنالد ليفي اليهودي متمركزين مع القطريين في ميناء بنغازي / موضوعكم منتهى –

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    • التعليق الاول واضح انه لبغبغان اخوانى غبى جدا فالعلاقة بين الجيش الوطنى والقطريين كالعلاقة بين الملائكة والشياطين مستحيل ان يتفقوا معا اين عقلك فمن يمول اعداء الجيش هى قطر ولا يقبل جيش الكرامة اى جندى اجنبى فوق يا حمار المرة القادمة ستقول ان حفتر مرشد الاخوان فانت بلا عقل

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