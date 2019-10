«المسماري»: الجيش يتقدم بخطى ثابتة

المتوسط:

قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء، أحمد المسماري، إن قوات الجيش تتقدم بخطى ثابتة نحو طرابلس ودمرت مقرات وغرف عمليات الميليشيات المسلحة.

وأشار المسماري، إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات الداعمة للوفاق في عدد من محاور القتال في طرابلس.

ولفت إلى النجاحات التي حققها الجيش في الوقت الحالي بعد أشهر من إطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس، مؤكداً أن القوات وصلت إلى مناطق في غرب العزيزية، منطقة أبو شيبة، الكريمية، ومعسكرات على طريق المطار بالقرب من طرابلس، بالإضافة لمدخل الهضبة الشرقية وهو المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة.

وأكد المسماري أن الميليشيات المسلحة تترنح أمام تقدم القوات المسلحة الليبية في العاصمة طرابلس.

