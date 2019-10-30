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تسييري طبرق يطلق حملة 3 دنانير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أطلق المجلس التسييري لبلدية طبرق، حملة تجميع مبلغ شهريًا من كل مواطن حسب رغبته عبر مساهمته بخصم 3 دنانير من حسابه المصرفى.
صلاح فؤاد مدير إدارة الإعلام، قال إن الحملة جاءت للمساهمة في أعمال النظافة وتزيين المدينة
وأضاف أن المجلس يعرب عن أمله في استجابة المواطنين بالبلدية بالتوقيع لتخويل المصرف بالخصم، موجها دعوة بعنوان (مدينتكم تحتاج لدعمكم).
ونوه فؤاد، إلى أن المجلس أعد نموذج خاص لخصم مبلغ 3 دنانير من حساب كل مواطن حسب رغبته لدعم البلدية في مجال النظافة وتزيين المدينة، موضحًا أن  الخصم مفتوح من دينار إلى 10 دينار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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