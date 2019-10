المتوسط:

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا مساء الثلاثاء، إطلاق سراح 600 مهاجر كانوا محتجزين في مركز إيواء أبو سليم.

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها تويتر “لقد تم إطلاق سراح حوالي 600 مهاجر من مركز احتجاز أبو سليم إلى الشوارع، تعد سلامتهم مصدر قلق كبير مع استمرار الاشتباكات المسلحة في طرابلس”.

وأضافت المنظمة أنه “ينبغي إطلاق سراح المهاجرين بطريقة منظمة ويجب ضمان حمايتهم”.

