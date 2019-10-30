الثني يفتتح عدداً من المشاريع المهمة بمنطقة بئر الأشهب

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس، عددا من المشاريع الخدمية بمنطقة بئر الأشهب، وتفقد مشاريع أخرى يجري العمل بها، وذلك في إطار الجولة التي يجريها منذ مطلع الأسبوع على رأس وفد حكومي لمختلف مناطق البطنان.

وتفقد الثني المرحلة الأولى من مستشفى بئر الأشهب القروي، والتي تشمل أقسام الاستقبال والإسعاف والطوارئ، وغرف الكشف والمناوبة، والعمليات، وقسم إيواء النساء والولادة بسعة ثلاثين سريرا، إضافة إلى قسم الحاضنة، كما افتتح مقر بلدية بئر الأشهب، ومراقبة التربية والتعليم بالبلدية.

وفي قطاع الداخلية، افتتح رئيس الحكومة مديرية أمن بئر الأشهب، ومركز الشرطة، إضافة إلى مكتب السجل المدني ومركز الشرطة بمنطقة لفرين، وقسم البحث الجنائي بئر الأشهب بعد صيانته، إلى جانب مدرسة حفلز ببلدية بئر الأشهب ومركز الشرطة فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا