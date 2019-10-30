نقابة معلمي بني وليد توقع اتفاق لتقليل مصاريف العلاج للمعلم‬

شهدت مصحة أيادي الرحمة التخصصية ببني وليد، حفل توقيع اتفاق بين المصحة ونقابة المعلمين، بحضور رئيس النقابة، ومدير المصحة، وعدد من مديري المؤسسات التعليمية بالمدينة.

وينص الاتفاق على خفض رسوم التشخيص والعلاج لمعلمي بني وليد، بنسب تصل إلى 50% في عدد من التخصصات الطبية، إلى جانب الكشف في مختلف الأقسام والعمليات الجراحية والتحاليل والإيواء والأدوية.

وأكد أحمد معتوق رئيس النقابة ببني وليد، أن الاتفاق جاء لتخفيف المعاناة التي يتكبدها المعلم، في ظل تجاهل الحكومة لمسوؤلياتها تجاه شريحة مهمة في المجتمع. وان النقابة مستمرة في ايجاد حلول مؤقتة للمعلمين ومساعدتهم في تخطي الظروف التي يمرون بها وخصوصا الصحية منها.

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