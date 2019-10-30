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باشاآغا: مطار معيتيقة مدني وليس به أي تواجد عسكري

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بأن الوزارة ساعية في إعادة الحركة داخل مطار معيتيقة الدولي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

باشاآغا شدد في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء رفقة وزير المواصلات ووكيل وزارة الداخلية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكيل وزارة المواصلات ونائب جهاز الأمن الداخلي على أن مطار معيتيقة مرفق حيوي مهم يقدم خدمة لكافة الليبيين بإعتباره المنفذ الدولي الأكثر استخداما في المنطقة الغربية.

وقال باشاآغا :”شكلنا لجنة خاصة بين وزارتي الداخلية والمواصلات للتأكد والعمل على أن يكون مطار مدني بدون تواجد اي مظهر عسكري وتعاوننا مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتأكدنا اليوم بأنه مطار مدني وليس به أي تواجد عسكري”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • ولو حتى كان فيه تواجد عسكري …!!!!
    يعني ما المشكلة في الموضوع . الان ميناء مصراتة البحري وميناء الخمس عبارة عن منفذ للاسلحة القادمة من تركيا – ومنفذ الإسمنت والحديد للدول الاخرى ….؟؟؟. بنوك مصراتة لا يجب عليهم التصرف في المال العام كما يفرض عليهم الفرنسيين – الأسبوع الماضي تم ارسال كميات من الحديد الليبي للأردن ومصر وإسرائيل أبناء مستوطناتهم ….!!! في الارض العربية .. وربما طمعوا حتى ان يبنوا شركاتهم ومستوطناتهم في ليبيا واليمن – بالتعاون مع الشركات الألمانية المتعاونة مع اسرائيل وأمريكا – يجب إيقاف كل هذه المشاريع والقبض عليهم للتحقيق – مصر توحد فيها سفارات اسرائيل والأردن – واليهود …. وهم يبحثون عن ارض لوضع سمومهم. وقذاراتهم …. اي سلام تتكلموا عليه — ياجهلة ….. وين سلاحك ….!!!

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