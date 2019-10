المتوسط:

قام وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، بزيارة إلى مقر الإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص، إستقبله خلالها مدير الإدارة العميد الصديق الرتيمي وعدد من الضباط وضباط الصف بالإدارة.

وعقد وزير الداخلية المفوض إجتماعا على هامش هذه الزيارة تم فيه مناقشة عدد من المشاكل التي تعترض سير عمل الإدارة والخدمات التي تقدمها للمواطن على كافة الأصعدة.

قدم بعدها الوزير درع وشهادة تقدير لرئيس قسم نقطة مرور السريع مقدم عبد الباسط غرس الله ونائب ضابط أنور عبد الله، عرفانا لهما لما قدماه من جهد لتسيير حركة المرور على الطريق السريع والطرق المحادية له.

The post جولة تفقدية لـ «باشاغا» بمقر الإدارة الـعـامة للـمرور والـتراخيص appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية