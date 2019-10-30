الصندوق الأممي للسكان ينظم ورشة حول مكافحة العنف في ليبيا

نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل حول استراتجية 2020 لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي في ليبيا، بحضور 35 ممثلا من وزارات الشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة والعدل (من الغرب والشرق) والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة.

وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة لسكان برانجير بويلي يوسفي، “يواصل الصندوق الاستثمار بكثافة لضمان تعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الإجتماعي في ليبيا، نحث ونشد على أيادي منظمات المجتمع المدني والسلطات في الاستمرار على العمل ونتذكر أن التنسيق الجيد يعتمد على جهودنا ومساهماتنا المتعددة القطاعات والمشتركة بين جميع الأطراف، المزيد من التمويل مازال مطلوبا من الشركاء الدوليين والحكومة الليبية لمنع وللإستجابة لحالات العنف القائم علي النوع الإجتماعي. كما هناك الحاجة إلى المزيد من التنسيق لتهيئة بيئة مؤسسية تقوم بتوفير الخدمات الأساسية للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في جميع أنحاء ليبيا من أجل كل النساء والفتيات والرجال والفتيان”.

هذا وتهدف الورشة، إلى مراجعة استراتيجية التصدي للعنف القائم علي النوع الاجتماعي لعام 2020، والتي يتم تطويرها حاليًا بالتشاور مع الجهات الفاعلة والرئيسية، حيث تأتي ورشة العمل لمعالجة وتنسيق النشاطات في حالات الطوارئ للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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