مدير مطار معيتيقة: لم يتم تحديد تاريخ لاستئناف العمل.. والبعثة لم تعطي ضمان لعدم قصف المطار

ليبيا – أكد مدير مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب على أنه لم يتم تحديد تاريخ معين لاستئناف العمل داخل المطار معيتيقة نتيجة إستمرار أعمال الصيانة داخله، مبدياً تمنياته بإستئناف العمل من تاريخ لا يتجاوز الـ10 من الشهر القادم عند إستكمال أعمال الصيانة والإجتماع بالشركات الناقلة العاملة في المطار.

مدير المطار أوضح خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أن أعمال الصيانة تتمثل بأعمال التوسعة و تحوير داخل قاعات المطار التي كانت مستعملة في السابق وغيرها من الأعمال.

وعن ما إذا تطرقت البعثة الأممية خلال زيارتها لمطار معيتيقة بطرح أي ضمانات لعدم تعرضه للقصف من جديد قال إن البعثة لم تعطي ضمانات أن المطار لن يتم قصفه لكن الجميع يتمنى عدم استهدافه لأن حدوث عكس ذلك سيسبب مشكلة مع الشركات الناقلة.

وكشف عن عزمهم عقد إجتماع يضم الشركات الناقلة العاملة في المطار خلال الأيام القادمة لمناقشة إمكانية عودتها للعمل بمطار معيتيقة وتحديد تاريخ إستئناف العمل، معتقداً أن عودة الشركات للعمل ستكون تدريجيه بسبب نقل الحركة ومعدات وأجهزة وأطقم هذه الشركات إلى مطار مصراته بالإضافة لإمكانية إعادة جدولة الرحلات كما كانت في السابق من مطار معيتيقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية