أعطى القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، تعليماته إلى آمر المنطقة العسكرية بالمنطقة الجنوبية، بتحرير مرزق من الإرهاب، وعودة أهاليها النازحين منها، في مدة لا تتجاوز عشرة أيام.

جاء ذلك في كلمة آمر التوجيه المعنوي بالقوات الجوية، العقيد صالحين الدرسي، خلال الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان هون السياحي الدولي.

