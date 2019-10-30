«الأرصاد»: الرؤية جيدة في طول الساحل.. ورياح قوية على سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الرؤية جيدة على طول الساحل، بينما تتراوح سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة، وتكون قوية على سرت، إذ تصل إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يصل إلى مترين، كما أن درجات الحرارة لن تتجاوز 24 درجة مئوية.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة جزئيا إلى كلي بالسحب، مع سقوط أمطار متفرقة من مساء اليوم، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

– الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، بينما تكون جنوبية شرقية غدا على سرت، وبحرية على باقي الساحل، سـرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على سرت.

– البحر هادئ إلى خفيف الأمواج، التي يتراوح ارتفاعها بين ربع متر ومتر، وتصل إلى متر ونصف المتر غدا على ساحل سرت، بينما تصل درجة الحرارة إلى 24 درجة مئوية، وتبقى الرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خاصة على الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يصل ارتفاعه إلى متر، بينما لا تتجاوز درجة الحرارة 24 درجة مئوية، وتظل الرؤية جيدة.

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