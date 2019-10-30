الأطيوش: الجيش أصبح قاب قوسين من تحرير طرابلس

قال شيخ قبيلة المغاربة صالح الأطيوش، إن الجيش الوطني أصبح قاب قوسين من تحرير طرابلس، وإن كل القياديين الداعمين للمليشيات يحاولون الهرب من ضربات القوات المسلحة حسب قوله.

وأكد الأطيوش في حوار مع العين الإخبارية، أن أي شخصية ارتكبت جريمة في حق الليبيين سينزع عنها الغطاء الاجتماعي، وستنال عقابها، لأن الجرائم ضد الشعب لا يمكن أن تسقط بالتقادم.

وحول التدخل التركي في ليبيا، قال الأطيوش إنه بمثابة استعمار تجب محاربته، وإن أنقرة لديها أطماع في ثروات ليبيا، مؤكدا ضرورة مساندة الجيش في حربه ضد الإرهاب والجماعات المسلحة التي تنشر الفوضى في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا