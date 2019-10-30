باشاغا يتابع سير العمل بإدارة شؤون المرور والتراخيص طرابلس

قـام وزيـر الـداخلية الـمفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بـزيارة تفقدية إلـى مـقر الإدارة الـعامة لـشؤون الـمرور والـتراخيص في طرابلس لمتابعة سير العمل.

وكان في استقبال الوزير مـدير الإدارة العامة لشؤون المرور الصديق الشيباني، وعـدد مـن الـضباط وضـباط الـصف بـالإدارة، حيث عـقد وزيـر الـداخلية الـمفوض اجـتماعا عـلى هـامش الـزيارة تـم فـيه مـناقشة عـدد مـن الـمشاكل الـتي تـعترض سـير عـمل الإدارة والـخدمات الـتي تـقدمها للـمواطن عـلى كـافة الأصـعدة.

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