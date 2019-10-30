ضبط تشكيل إجرامي يمتهن النصب والسرقة في جنزور

أعلنت مديرية أمن جنزور، اليوم الأربعاء، ضبط تشكيل إجرامي يمتهن النصب والسرقة بقوة السلاح.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمديرية، أنه وخلال عمليات التحري والتتبع لأحد السيارات المسروقة، تم تكليف وحدة التحري بالانتقال إلى مكان الحادث وتحديده والذي تبين أنه منزل من دورين مستاجر لعائلة، وتم فرض السيطرة الأمنية الكاملة علي المنزل والتعامل مع المقيمين به بالقبض عليهم جميعا وهم جميعا من الجنوب ذوي البشرة السمراء، حيث تم ضبط السيارة المسروقة، لافتا إلى أنه تم العثور على لوحات سيارات وكتيبات تجول سيارات مختومة بدون بيانات، وعقود بيع وشراء مختومة علي بياض، ومسدس تركي، وأقنعة وجه، وكذلك من ضمن المضبوطات اقفال حديدية خاصة بتأمين السيارات.

وأضاف المكتب، أنه تم إحالة هذه العصابة وجميع المضبوطات التي بحوزتهم إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جنزور الذي سيتولي إجراءات الاستدلال والتحقيق مع هذه المجموعة والتنسيق مع باقى الجهات الأمنية للوصول إلى جميع الوقائع التى قامت بها هذه العصابة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا