«الديمقراطي الإيطالي» يطلب تعديلا جذريا في اتفاقية بلاده مع الوفاق بشأن الهجرة

دعا الأمين العام للحزب الديمقراطي في إيطاليا نيكولا تزينغاريتّي، إلى “تعديل جذري” في مذكرة التفاهم بين إيطاليا وحكومة الوفاق الخاصة بالهجرة، رافضا انسحاب روما من الاتفاقية بشكل آحادي.

وقال في تصريحات إذاعية صباح الاربعاء “المذكرة مع ليبيا (بشأن المهاجرين) يجب أن تتغير بشكل جذري، الحزب الديمقراطي سيطلب ذلك من وزيرة الداخلية في جلسة الاستماع البرلمانية اليوم”، وأضاف “أنا لا أؤمن مطلقًا بفك ارتباط أحادي الجانب” لأن “الحل ليس هو الهروب من سيناريوهات الأزمة”.

وأشار زعيم الحزب الديمقراطي إلى أنه “يجب على هذه الحكومة أن يكون لديها سياسة واضحة بشأن الهجرة: توسيع اتفاقية مالطا (لتوزيع المهاجرين المنقذين في البحر) لتشمل بلدان أوروبية أخرى ويتعين بعد ذلك إنشاء ممرات إنسانية”.

