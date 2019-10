البيدجا وباشاآغا يتصدران عناوين الصحف الإيطالية .. عاصفة غاضبة في روما

ليبيا – علقت صحيفة ” إلجورنال ” الإيطالية اليوم الأربعاء حول قضية المهرب والقائد الميداني عبدالرحمن ميلاد الملقب بـ ” البيدجا ” القيادي في جهاز خفر السواحل بعد ان تفاعلت القضية على نطاق واسع إثر تسرب صور إجتماع انعقد يوم 11 مايو 2017 على الأراضي الإيطالية وحضره المعني كممثل لخفر السواحل الليبي ما أثار زوبعة واسعة النطاق في روما .

وتناولت الصحيفة في مقال تابعته وترجمته المرصد البيان الصادر من وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا يوم السبت الماضي والذي قال فيه أن البيدجا مطلوب وصدر بحقه أمر قبض ، كما تطرقت أيضاً في المقابل للنفي الصادر بالخصوص من محمد صقر مسؤول الخفر بالمنطقة الغربية لوكالة ” نوفا الإيطالية ” لما جاء في بيان باشاآغا وتأكيد هذا المسؤول على أن ” البيدجا ” يمارس عمله بصفة إعتيادية .

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية تفجرت منذ يوم 4 أكتوبر الجاري بعد التحقيقات التي أجراها الصحافي الإيطالي ” نيلو سكافو لصحيفة ” أفينيري ” الإيطالية عن وجود البيدجا في صقلية عام 2017 وقالت أن هذه الأخبار أحرجت الحكومة الإيطالية في المقام الأول وأضافت :” للصدفة أصبح هذا المُتجر بالبشر عضوًا في خفر السواحل بزيه الرسمي ، وفي فبراير 2017 ، ظهر في مقطع مسرب وهو يضرب بعض المهاجرين بعد أن إحتجزهم على متن قارب “.

لهذا السبب ، في شهر يونيو من عام 2018 ، وضعت الأمم المتحدة ” البيدجا ” على قائمة العقوبات – تقول الصحيفة – هذع ملابسات كانت يجب أن تجعله ينأى بنفسه عن خفر السواحل على الأقل , إلا أنه أثبت العكس وظهر يوم الجمعة الماضية في لقاء عبر قناة ” LA7 ” الإيطالية أجرته الصحافية ” فرانشيسكا مانوشا مرتدياً رتبة وزي البحرية ” .

تضيف الصحيفة : ” صدر أمر الاعتقال من قبل وزير الداخلية فتحي باشاآغا عقب بث اللقاء لكن وفقًا لما ذكره محمد صقر المذكور أعلاه ، سيكون الأمر خاطئًا فقد قال أنه لا وجود لأمر قبض فهناك حسب زعمه شائعات ضد البيدجا تهدف إلى تشويه اسم خفر السواحل !”.

تختم الصحيفة تقريرها في هذا الصدد واصفة الأمر بأنه لغز معقد خاصة في ظل صدور أمر الاعتقال الأول ضد البيدجا من مكتب النائب العام الليبي في أبريل الماضي وقالت : ” هذه ألغاز تعبر بشكل جيد عن الوضع الحالي في سياق ما ، مثل السياق الليبي ، حيث تتداخل المؤسسات والأدوار بسبب عدم وجود دولة حقيقية “.

مهزلة

من جهتها قالت صحيفة ” أفينيري ” في تقرير نشرته اليوم أيضاً تحدثت فيه عن بيان باشاآغا بشأن القبض على ” البيدجا ” معتبرة أنه الزعيم الحقيقي لخفر السواحل في الزاوية كما تناولت إيضاً تصريحات صقر بشأن البيدجا وعلقت : ” صقر لاينفي التهم الموجهة للبيدجا فحسب ، بل أنه كشف عن تواصلهم مع السراج لإزالة اسم البيدجا من العقوبات لأنه أحد القادة المدافعين حالياً عن طرابلس في الحرب الدائرة حالياً ” .

وتطرقت أيضاً للتساؤلات التي أثارها ” فنسنت كوتشيل ” المندوب الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمتوسط عن الرتبة التي يحملها البيدجا ومنصبه وهي : ” من الذي اتخذ هذا القرار؟ من المسؤول عن ذلك؟ “.

Well-known UN sanctioned human trafficker re-appointed as Head of Azzawyah Coast Guards in #Libya . Who took this decision? Who is accountable? https://t.co/FT4xThcOdU

— vincent cochetel (@cochetel) October 28, 2019