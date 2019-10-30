القبض على عصابة تهريب مهاجرين في سرت

ألقت قوة حماية وتأمين سرت بالتعاون مع سرية الشرطة العسكرية الثلاثاء القبض على عصابة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين على بوابة الـ17 بالمدخل الشرقي لمدينة سرت.

وأشارت القوة في بيانها الصحفي إلى ضبط عصابة تمتهن تهريب الهجرة غير القانونية، وتم ضبطهم في سيارة نوع افيكو لبيع الخضراوات قادمة من البيضاء، مشيرة إلى أن 14 عنصراً من الجنسية المصرية كانوا تحت شحنة الخضراوات، وأحالت قوة حماية سرت المتهمين إلى البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات الخاصة واتخاذ الإجراءات حيالهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية