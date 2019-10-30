تجمع استعراضي لفرسان الجبل الأخضر والبطنان

تنادى فرسان الجبل الأخضر والبطنان للتجمع في منطقة المخيلي، المنطقة التي تقع جنوب مدينة البيضاء بنحو مئة وأربعين 140 كيلو للتباهي بجيادهم ومهاراتهم في قيادة الفرس الأصيلة.

وتمثل الخيل العربية الأصيلة رمزا للأصالة عند الكثير من المدن الليبية واجتماع فرسان البطنان والجبل الأخضر في المخيلي جسد لوحة من التغني بمفاتن الجياد الأصيلة وعراقتها وحسنها العربي الأصيل.

ويقيم أبناء هذه المنطقة الملتقيات ويتغنون بالموروث الشعبي حيث تمثل الخيل الصديق والسند ويتغنى بها الكثير من الفرسان والشعراء في البادية ويكرسون لها الفرسان أبناءهم للحفاظ على مكانتها لما تمثله من طابع مهم في ثقافة الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية