المتوسط:

تمكن عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، من حجز أكثر من 70 مركبة مخالفة.

جاء ذلك خلال حملات مرورية مُكثفة في عدة شوارع ومفترقات رئيسية بمدينة بنغازي حيث أن عمليات حجز المركبات المخالفة يأتي في إطار سعي الجهاز لتقليل معدل المُخالفات تدريجياً في كافة أرجاء المدينة.

وطالب الجهاز، بالإسراع في استكمال الإجراءات الرسمية للسيارات حتى تكون بنغازي مدينة آمنة.

وأشار الجهاز، إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى أن يعم الأمن و الأمان بالمدينة.

The post «مكافحة الظواهر»: حجز 70 سيارة مخالفة ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية