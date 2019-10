دبلوماسي جزائري يستنكر عدم مشاركة بلاده في مؤتمر برلين

المتوسط:

أكد السفير الجزائري السابق عبدالعزيز رحابي على ضرورة مشاركة بلاده في مؤتمر برلين المزمع عقده لحل الأزمة الليبية، معتبرا أن أي حل دولي للأزمة يعد «منقوصا» في حال استبعاد الجزائر أو دول الجوار الليبي منه.

وقال رحابي في حوار إلى جريدة «الخبر» الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن «عدم دعوة الجزائر إلى اجتماع برلين أمر غير مقبول وغير معقول، فمهما كانت النتائج التي سيتوصل إليها الاجتماع تبقى منقوصة بغياب دولة مثل الجزائر التي تتحمل أكبر تبعات الأزمة الليبية خاصة على الصعيد الأمني».

