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افتتاح عدد من المشاريع الخدمية بقصر الجدي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بئر الأشهب-العنوان

افتتح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني عددا من المشاريع الخدمية بالمنطقة الإدارية قصر الجدي التابعة للمجلس البلدي بئر الأشهب.

وافتتح الثني مدرسة قصر الجدي الثانوية بعد إنشائها بإشراف لجنة مشروعات أمساعد بئر الأشهب التي يرأسها وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، كما افتتح مكتب العمل والتأهيل بقصر الجدي، ومكتب الإسكان والمرافق بالمنطقة بعد صيانتهما.

كما افتتح الثني مبنى إدارة المنطقة الإدارية قصر الجدي بعد إنشائه. وبدأ تنفيذ هذه المشاريع مطلع شهر فبراير الماضي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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