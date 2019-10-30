حفتر يتجاهل “مبادرة المشري” لوقف الحرب في طرابلس.. ومصادر مقربة توضح السبب!

أفاد تقرير نشرته “جريدة الشرق الاوسط” إلى تجاهل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، للمبادرة السياسية الجديدة التي طرحها خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، في محاولة لحل الأزمة الراهنة في البلاد ووقف الحرب في طرابلس.

وطرح المشري، الذي يعد أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، منذ يومين، مبادرة لحل الأزمة الليبية، تقوم على خمسة محاور، دعا خلالها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب قوات “الجيش الوطني” من الحدود الإدارية لمدينة طرابلس الكبرى، ومدينة ترهونة إلى أماكنها قبل إطلاق حفتر عمليته العسكرية لتحرير العاصمة من قبضة الكتائب والجماعات المسلحة الموالية لحكومة السراج في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي.

كما طالب المشري بفرض حظر للطيران الحربي بأنواعه كافة بمساعدة الأمم المتحدة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتسهيل إجراءاتها.

سبب التجاهل

وبحسب تقرير “جريدة الشرق الأوسط الصادرة من لندن”، فإن مصادر مقربة من المشير حفتر، قللت في المقابل من أهمية هذه المبادرة، واعتبرتها “مجرد محاولة أخرى فاشلة لبقاء المشري، الموالي لحكومة السراج في السلطة”، على اعتبار أن مبادرته تضمنت بقاء الأجسام السياسية الحالية، بما في ذلك مجلس الدولة لمدة عامين إضافيين.

وكان اللواء المسماري قد أكد في تصريحات صحفية “أن أي حديث عن وقف إطلاق النار في طرابلس فات أوانه، موضحاً أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون بين قوات مسلحة نظامية وميليشيات مسلحة وإجرامية لا تعترف بالمبادئ الوطنية ولا القانون الدولي، موضحاً أن وقف إطلاق النار يكون بين دول فيما بينها، لكن مع مجرمين فهذا مرفوض”.

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