كشف المبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة، عن تدشين محطة وصول خاصة بالأمم المتحدة في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال سلامة في مؤتمر صحفي إن المحطة “سيكون لها ثلاثة أهداف معلنة، تتمثل في؛ تسهيل وتأمين سفر واستقبال أفراد البعثة الأممية، وتأمين سفر البعثات الدبلوماسية من وإلى طرابلس، وتسهيل التسفير الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين من خلال وكالات الأمم المتحدة”.

