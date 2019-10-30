الغريفة تقيم برنامجا للتوعية حول سرطان الثدي

نظم الهلال الأحمر فرع أوباري بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني بالغريفة محاضرة توعوية حول مرض سرطان الثدي للمستهدفين من نساء المدينة في إطار الحرص على نشر ثقافة الوعي بين النساء.

وتناولت المحاضرة تعريف النساء بمرض سرطان الثدي ابتداء من مرحلة الإصابة مرورا بمراحل الكشف والعلاج إذا كانت الحالة في بداية إصابتها للمرض عبر الكشف المبكر، والذي كان وجهة المشاركات عقب الانتهاء من المحاضرة التي أظهرت نتائج إيجابية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة برامج تثقيفية يقوم بها الهلال الأحمر فرع أوباري، بإقامة محاضرات توعوية صحية مع جهات معنية حول سرطان الثدي، بهدف تحسين فرص تعافي المصابين عن طريق برنامج الكشف المبكر وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية بغية تقليل حجم الوفيات بهذا المرض القاتل.

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