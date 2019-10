عن مبادرة المشري.. زياد دغيم: يجب احترام الإعلان الدستوري

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، أن مبادرة خالد المشري “واقعية يعتمد نجاحها على مبدأ إلغاء المادة الثامنة أو تجميدها في الاتفاق السياسي”، وإضافة مجلس أعلى للقوات المسلحة، تشمل القائد العام والرئاسات الثلاث للقيام بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واستدرك دغيم في تصريحات صحافية، أنه “يجب احترام الإعلان الدستوري”، حيث أن تغيير الرئاسية “يتطلب أغلبية موصوفة والاتفاق السياسي لا يشترط تغيرها وعقيلة صالح خط أحمر”.

ويؤكد دغيم أن استمرار المجلس الرئاسي، “مقترن بعودة النائبين علي القطراني وفتحي المجبري ممثلين عن الجيش وبرقة، وإلغاء القرارات التي تخالف الاتفاق السياسي”، كما يقوم المجلس الرئاسي بعد التشاور مع مجلس النواب والدولة باختيار رئيس للوزراء يشكل حكومة تنال ثقتها من البرلمان.

