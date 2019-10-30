قرب انتهاء تطوير مستشفى بني وليد القروي

وصلت نسبة الإنجاز في مستشفى الشمالية القروي ببني وليد بشكله الجديد إلى 99% ،بعدما تم تطويره وتحويره وتعزيزه بمعدات وأجهزة حديثة تخص غرفة العمليات والعناية والولادة إضافة إلى استحداث أقسام أخرى.

وتم تزويد المستشفى تم تزويده بـ 40 سريرا في محاولة لتخفيف العبء على المستشفى العام والوحيد في المدينة الأمر الذي من شأنه توفير الجهد والعناء على المواطنين إضافة إلى التكاليف المادية وسفرهم لمدن أخرى لتلقي الرعاية الصحية حيث من المتوقع أن تكون أفضل مع بداية العمل في المستشفى القروي بشكله الجديد.

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