اخبار ليبيا الان

قرب انتهاء تطوير مستشفى بني وليد القروي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت نسبة الإنجاز في مستشفى الشمالية القروي ببني وليد بشكله الجديد إلى 99% ،بعدما تم تطويره وتحويره وتعزيزه بمعدات وأجهزة حديثة تخص غرفة العمليات والعناية والولادة إضافة إلى استحداث أقسام أخرى.

وتم تزويد المستشفى تم تزويده بـ 40 سريرا في محاولة لتخفيف العبء على المستشفى العام والوحيد في المدينة الأمر الذي من شأنه توفير الجهد والعناء على المواطنين إضافة إلى التكاليف المادية وسفرهم لمدن أخرى لتلقي الرعاية الصحية حيث من المتوقع أن تكون أفضل مع بداية العمل في المستشفى القروي بشكله الجديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك