الإعلام الحربي تعلن مقتل أحد عناصر شورى بنغازي في معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

الإرهابيين في ليبيا محكوم عليهم بالفشل فمن لم يقبض عليه لقي حتفه خلال المواجهات ضد القوات المسلحة منذ إعلان القائد العام للقوات المسلحة الحرب على الإرهابيين في 2014 منذ انطلاق عملية الكرامة.

ومقتل الإرهابيين واعتقالهم يعد ضربة للحركات المتطرفة في ليبيا، كما أن الليبيون لا يخفون سعادتهم عندما يتم اعتقال هؤلاء المتطرفين أو قتلهم لأنهم يرفضون عنف هؤلاء الإرهابيين الذين يحاولون إخضاع الشعب الليبي.

ومصير الإرهابيين أصبح محتم إما القتل وإما الاعتقال والسجن فلا يوجد خيار آخر أمامهم مهما طال الزمن أو قصر، كما أن كل اعتقال أو قتل لأي إرهابي متطرف في ليبيا يعد لحظة فرح وسعادة بالنسبة لليبيين الذين ذاقوا مرارة العيش معهم وشهدوا كل جرائمهم.

كشفت شعبة الإعلام الحربي اليوم الأربعاء مقتل الإرهابي سليمان الجطلاوي التابع لشورى بنغازي أثناء مشاركته مع قوات الوفاق في القتال ضد القوات المسلحة في طرابلس.

وأوضحت الشعبة أن الجطلاوي من مواليد 1978 ومن سكان مدينة بنغازي منطقة بوهديمة قبل أن ينتقلوا للسكن في مدينة مصراتة أواخر عام 2011 عام 2014.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن الإرهابي سليمان التحق رفقة أخيه جلال الجطلاوي بكتيبة عمر المختار التابعة لمجلس شورى بنغازي المصنف إرهابي.

وأشارت الشعبة إلى أن الجطلاوي شارك في القتال ضد القوات المسلحة في محور قاريونس والقرية السياحية ومنطقة بوصنيب، وفر خارج مدينة بنغازي باتجاه مدينة مصراتة في عام 2016.

ولفتت شعبة الإعلام الحربي إلى أنه بتاريخ 28 أكتوبر الجاري أعلن مقتل الجطلاوي جراء سقوط قذيفة على تمركزهم وذلك أثناء مشاركته مع قوات الوفاق في المعارك ضد القوات المسلحة.

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