معيتيق يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد ، أمس الثلاثاء بمدينة الخرطوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن “عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن”.

وتناول الاجتماع وفق ما أفاد بهم الكتب الاعلامي ،العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ، وأهمية تعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات ، كما تم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني لصد العدوان على العاصمة طرابلس .

من جانبه أكد رئيس المجلس السيادي السوداني دعم السودان للشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني ،التي تعمل على بناء دولة المؤسسات وحماية المدنيين .

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