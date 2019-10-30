اخبار ليبيا الان

معيتيق يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد ، أمس الثلاثاء بمدينة الخرطوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن “عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن”.
وتناول الاجتماع وفق ما أفاد بهم الكتب الاعلامي ،العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ، وأهمية تعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات ، كما تم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني لصد العدوان على العاصمة طرابلس .
من جانبه أكد رئيس المجلس السيادي السوداني دعم السودان للشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني ،التي تعمل على بناء دولة المؤسسات وحماية المدنيين .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك