منظمة الهجرة: قلقون على سلامة المهاجرين الذين إطلق سراحهم من مركز إيواء أبوسليم

ليبيا – قال شهود والأمم المتحدة إنه جرى إطلاق سراح مئات المهاجرين أمس الثلاثاء من مركز احتجاز في العاصمة طرابلس مع دوي أصوات المدفعية الثقيلة في أرجاء المدينة.

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قالت وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن مئتي مهاجر شقوا طريقهم إلى مركز لبحث حالات إعادة التوطين أقامته .

ورأى مراسلون لرويترز المهاجرين قرب المركز محاطين بحراس ويغطون رؤوسهم من الأمطار الغزيرة بعد نحو ساعتين من بدء سكان في نشر صور للمهاجرين يمشون في الشوارع.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة وهي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة إنه أُطلق سراح نحو 600 مهاجر من مركز أبو سليم، مضيفةً :”أن سلامتهم مبعث قلق كبير فيما تستمر الاشتباكات المسلحة في طرابلس”.

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