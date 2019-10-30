شكشك: سيتم الطعن في قرارات عبد الجليل الأخيرة التي يشوب إجراءاتها الفساد

ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إجتماعاً أمس الثلاثاء مع مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الادارية ومدير الادارة العامة للرقابة على الوزارات بالهيئة ومدير مكتب رئيس الديوان.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة نتائج دراسة الديوان لقرارات وزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل الصادرة في شهر اكتوبر والتي اربك بعضها سير العملية التعليمية ومناقشة الاجراءات التي يتطلب اتخاذها لمعالجة الموضوع.

وخلص الإجتماع الى الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة بين الهيئة والديوان تتولى دراسة الموضوع وقيام الهيئة بالطعن في القرارات التي يشوب اجراءاتها الفساد وفقاً لقانون انشائها .

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