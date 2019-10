برلماني ينتقد المشري: لا نثق في مبادراته في ظل الظروف الحالية

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن مجلس النواب في طبرق “لا يثق في مبادرات المشري” في ظل الظروف الحالية التي تمر بها ليبيا.

وكان رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، أعلن مبادرة لحل الأزمة الليبية تتضمن وقف إطلاق النار واللجوء إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقال المشري في مؤتمر صحفي الإثنين، “قدمت بمبادرة تطرح حلولا عملية للخروج من هذا النفق المظلم، بما يزيل مبررات الصراع والحروب ويشرك مكونات الشعب في خارطة لحل شامل”.

