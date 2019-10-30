محاضرة للمقبلين على الجامعات في الغريفة

نظمت مبادرة السلام الشبابية بالغريفة محاضرة توعوية لخريجي الشهادة الثانوية بعنوان: “كيف تبدأ حياة جامعية جديدة” وذلك في مقر البلدية.

وتطرقت المحاضرة التي أقيمت في مقر البلدية لعدة نقاط تعرّف عليها الطلاب ليكونوا على دراية تامة قبل الانتقال للمرحلة الجامعية، كونها مرحلة أساسية في مستقبل الطالب ، من أهمها معرفة الوسائل المتاحة في اختيار التخصص بناء على قدرات الطالب وتداعيات الوقوع في الأخطاء وكل ما يتعلق بمفهوم المرحلة الجامعية.

وشهدت المحاضرة نقاشا مستفيضا كان وقعه كبير في نفوس الطلاب الذين تنتظرهم مرحلة مهمة في تحصيلهم العلمي، وهو ما دعا شباب الغريفة أن يبادروا بمساعدة الخريجين في تنوير وجهتهم الحقيقية للمضي قدما نحو مستقبل يتناسب مع قدراتهم العلمية، حيث منحت شهادة شكر للمدرب وعضو المجلس البلدي للمساهمة في نجاح هذه البادرة.

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