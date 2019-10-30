الحزب الديمقراطي الإيطالي يدعو لتعديل جذري في إتفاقية الهجرة مع ليبيا

ليبيا – دعا الأمين العام للحزب الديمقراطي في إيطاليا شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم إلى تعديل جذري في مذكرة التفاهم بين إيطاليا والسلطات الليبية الخاصة بالهجرة ولكنه رفض إنسحاب روما من الاتفاقية بشكل أحادي.

نيكولا تزينغاريتي قال في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء وفقاً لوكالة”آكي” إن المذكرة مع ليبيا (بشأن المهاجرين) يجب أن تتغير بشكل جذري، مؤكداً أانه لا يؤمن مطلقاً بفك ارتباط أحادي الجانب لأن الحل ليس هو الهروب من سيناريوهات الأزمة.

وأشار إلى أنه يجب على هذه الحكومة أن يكون لديها سياسة واضحة بشأن الهجرة كتوسيع اتفاقية مالطا لتوزيع المهاجرين المنقذين في البحر لتشمل بلدان أوروبية أخرى ويتعين بعد ذلك إنشاء ممرات إنسانية.

يشار إلى أن حكومة باولو جينتيلوني السابقة وقعت مع حكومة الوفاق على مذكرة تفاهم لدعم مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية وعمليات التهريب والتي ستتجدد بصورة تلقائية في الثاني من نوفمبر المقبل إذا لم يبدي أي من الطرفين الموقعين عليها الرغبة في تعديلها أو إلغائها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية