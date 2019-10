علق الكاتب الصحفي الليبي عبد الله الكبير، على مبادرات المشري بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قائلا: “أن من المهم أن تكون هناك مبادرات محلية إذ جرت العادة أن تكون المبادرات من الخارج”.

وقال الكبير في تصريحات صحافية، أن المشير خلفة حفتر لن يقبل بأي حل سياسي.

ويرى الكبير أن اقتراب مؤتمر برلين والمؤتمر الذي تحضر له البعثة الأممية هما أهم دوافع المشري لطرح مبادرته لعلها تجد قبولا نقاشا بين المؤتمرين.

