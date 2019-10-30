المشري يهنئ أردوغان ورئيس مجلس أمته بيوم الجمهورية التركية

أخبار ليبيا 24 – تقارير

هنأ رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس مجلس الأمة التركي، مصطفى شانتوك، بمناسبة يوم الجمهورية.

وتأتي هذه التهنئة في إطار تعزيز التعاون العسكري الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها المشري لاستمرار الدعم التركي .

وأعرب المشري، بحسب خطابين، وجههما إلى أردوغان وشانتوك، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يتحقق للشعب التركي الرخاء والازدهار، متسترًا عن الدور التخريبي الذي تمارسه تركيا في ليبيا بدعم المليشيات في العاصمة طرابلس، وفي محاولة لإحياء الدور “العثماني” في المنطقة.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اعترف بتلقيه دعما عسكريا من تركيا خلال المعارك في طرابلس، مؤكدا أن حكومته في حالة دفاع عن شرعيتها.

ويأتي اعتراف السراج مكملا لتصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام العالم كله، بأن بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق، بهدف خلق توازن في الحرب ضد حفتر، على حد قوله.

وتتهم القيادة العامة للجيش الوطني أنقرة بتسليح وتمويل ميليشيات موالية لجماعة الإخوان المسلمين في غرب ليبيا، فيما يثير توقيت زيارة المشري السارج إلى تركيا نقاط استفهام حول أهدافه وما إذا كانت حكومة الوفاق تبحث عن دعم تركي في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

وفي ديسمبر 2018 أعلنت قوات الأمن عن حجز سفينة تركية في ميناء الخمس البحري محملة بأطنان من الذخيرة والأسلحة على خلاف بيانات الحمولة التي تشير إلى مواد بناء. ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي يتم فيها ضبط سفن أسلحة قادمة من تركيا إلى ليبيا.

وتواجه تركيا اتهامات بالتدخل في الشأن الليبي وبتأجيج الصراع المسلح، لكن أنقرة نفت مرارا تقديمها دعم عسكري لجماعات متشددة أو لعب أي دور مزعزع للاستقرار في ليبيا وهو نفي يتناقض مع الأدلة التي قدمتها القيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وكان جهاديون أجانب بينهم تونسيون اعتقلوا في سوريا قد اعترفوا بأنهم انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، موضحين مسار رحلاتهم التي انطلقت من ليبيا إلى تركيا وصولا إلى الأراضي السورية. كما كشفوا أنهم تلقوا تسهيلات كبيرة في طرابلس وفي تركيا لبلوغ وجهتهم.

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