الدولية للهجرة تطالب بوقف اعتقال المهاجرين في ليبيا

طالبت المنظمة الدولية للهجرة، بوقف اعتقال المهاجرين في ليبيا بعد إنقاذهم في عرض البحر، داعية إلى إيجاد بدائل تسمح لهم بالعيش في المجتمع أو في مراكز مفتوحة.

وأفاد المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، بأن “العدد الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم من قبل دوريات خفر السواحل خلال 9 أشهر من العام الجاري، بلغ 6835 مهاجرا، مع انتشال جثث 11 مهاجرا خلال عمليات الإنقاذ”.

وأوضح قاسم أن “عدد المفقودين وصل إلى 190 مهاجرا”، مشيرا إلى انخفاض نسبة المهاجرين الذين تم ضبطهم وإنقاذهم في عرض البحر إلى 42% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، كما انخفضت نسبة الجثث التي تم انتشالها بـ87 في المئة خلال الفترة نفسها مقارنة بالعام الماضي.

