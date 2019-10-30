كرموس: مجلس الدولة يرفض الحوار مع من أعلن الحرب على طرابلس

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس أن مبادرة رئيس المجلس خالد المشري مع أنها شخصية لكنها لم تخرج عن ثوابت المجلس في اعتماد الاتفاق السياسي مرجعية لأي حل سياسي ورفض ما وصفها بـ”عسكرة الدولة”.

كرموس أوضح في تصريح خاص لشبكة الرائد “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء أن هذه المبادرة وعلى الرغم من الهجوم عليها وانتقادها إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها كأساس وتمهيد لأي حل سياسي مرتقب.

وشدد عضو مجلس الدولة على أن المجلس والمبادرة يتوافقان في رفض الحوار مع من قال بأنهم أعلنوا “الحرب على العاصمة” وعدم قبولهم طرفًا في أي تسوية سياسية.

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