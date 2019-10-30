ضبط 14 مهاجرا غير نظاميين بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية

تمكنت التشكيلة العسكرية التونسية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة ببن قردان, جنوب البلاد, من إيقاف 14 شخصا من جنسيات إفريقية دون وثائق هوية كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهيين بطريقة غير نظامية, وفق بلاغ لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019.

وقد تم تسليم المهاجرين غير النظاميين انفي الذكر إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

يشار إلى أن عملية القبض على المهاجرين غير النظاميين انفي الذكر تمت ليلة أمس الثلاثاء.

وكانت تشكيلات عسكرية تونسية عاملة بقطاع رمادة, جنوب البلاد, قد تمكنت أول أمس الإثنين في مناسبتين, من توقيف 4 سيارات تهريب محملة بالسلع والقبض على 5 أشخاص.

ووفق بلاغ لوزارة الدفاع التونسية, فإنه بتفتيش السيارات المذكورة تم العثور على كميات من علب سجائر ومادة المعسل بما قيمته 520 ألف دينار.

وبتاريخ الأحد الفارط, تمكنت الوحدات العسكرية التونسية العاملة بقطاع رمادة من اعتراض سيارة تهريب داخل المنطقة الحدودية العازلة.

كما نجحت التشكيلات العسكرية التونسية العاملة بنفس المنطقة وفي نفس التاريخ في توقيف 4 سيارات تهريب والقبض على 9 أشخاص بعد إطلاق أعيرة نارية باستعمال طائرة مروحية.

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