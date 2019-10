حدد عصام أبو سليمان، نائب رئيس البنك الدولي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، “التحدي الأخطر” الذي يواجه الشرق الأوسط في ظل الصراع الذي يواجه ليبيا ودول أخرى.

قال أبو سليمان: “الأوسط الأوسط ليس بمنأى عن تلك التحديات، خاصة وأن هناك جانب في المنطقة مشتعل مثل ليبيا وسوريا واليمن”.

