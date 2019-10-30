طرابلس.. مهاجرون ناجون من مركز تاجوراء يعتصمون للمطالبة بحقوقهم

في هذا العدد من “عين على الكوكب” نسلط الضوء على وضع المهاجرين الناجين من قصف مركز التجميع والمغادرة في تاجوراء منذ قرابة أربعة أشهر والذين ينظمون اعتصامات أمام المركز الذي يؤويهم في طرابلس للتنديد بظروفهم المعيشية وما يعتبرونه عرقلة معتمدة لملفاتهم. ونستضيف للحديث عن الموضوع جمال المبروك علي، رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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