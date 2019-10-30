بسبب سوء الأحوال الجوية .. مديرية أمن شحات تناشد سائقي المركبات الحذر

حذرت مديرية أمن شحات اليوم، سائقي المركبات من سكان المدينة والمدن المجاورة، من القيادة بسرعة عالية، وذلك لسوء الأحوال الجوية التي ستمر بها المنطقة الأيام القادمة، بحسب بيان المديرية على صفحتها بفيسبوك، مناشدة السائقين تخفيف السرعة وإعطاء أولوية الطريق لمستحقيها.

وأكدت المديرية أنه في مثل هذه الأجواء تنخفض مستويات الرؤية الأفقية، وتطفو الزيوت على الطرقات المعبدة، ما يتسبب في انزلاق السيارات، مشيرة إلى أن وقوع الحوادث على الطريق العام يأتي نتيجة تهور عدد من السائقين، وتهالك البنية التحتية للطرق، وعدم وجود علامات دالة على جوانب الطريق.

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