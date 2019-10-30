اخبار ليبيا الان

تزينغاريتي يطالب بتعديل مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا

تم النشر منذُ 9 دقائق
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعا الأمين العام للحزب الديمقراطي في إيطاليا، نيكولا تزينغاريتي، إلى تعديل جذري في مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا الخاصة بالهجرة، رافضا انسحاب روما من الاتفاقية بشكل آحادي.
وقال تزينغاريتي في تصريح اليوم، إن المذكرة مع ليبيا بشأن المهاجرين يجب أن تتغير بشكل جذري، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي سيطلب ذلك من وزيرة الداخلية في جلسة الاستماع البرلمانية اليوم.
كما شدد على ضرورة أن تكون للحكومة الإيطالية سياسة واضحة بشأن الهجرة، من خلال  توسيع اتفاقية مالطا لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، لتشمل بلدانا أوروبية أخرى، وإنشاء ممرات إنسانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هؤلاء كلاب مصراتة وإسرائيل في مصراتة – يتم القصف بالطيران – حتى الجنود البحرية تعبوا من جهلهم – انسحاب قوات الزوارق الليبية والالتحاق لميناء الخمس – nواستخدام الطيران العسكري المسلح بالصواريخ على سفن الإنقاذ والزوارق ومكان انطلاقها . يجب التنفيذ ….. وإقفال مطار مصراتة او استهدافه – بهروبهم لتركيا – بالطيران المسلح ….

    رد