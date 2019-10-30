تزينغاريتي يطالب بتعديل مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا

دعا الأمين العام للحزب الديمقراطي في إيطاليا، نيكولا تزينغاريتي، إلى تعديل جذري في مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا الخاصة بالهجرة، رافضا انسحاب روما من الاتفاقية بشكل آحادي.

وقال تزينغاريتي في تصريح اليوم، إن المذكرة مع ليبيا بشأن المهاجرين يجب أن تتغير بشكل جذري، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي سيطلب ذلك من وزيرة الداخلية في جلسة الاستماع البرلمانية اليوم.

كما شدد على ضرورة أن تكون للحكومة الإيطالية سياسة واضحة بشأن الهجرة، من خلال توسيع اتفاقية مالطا لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، لتشمل بلدانا أوروبية أخرى، وإنشاء ممرات إنسانية.

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