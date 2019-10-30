لامورجيزي: يجب استقرار ليبيا لحل مشكلة الهجرة

رأت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، أن مشكلة الهجرة مهمة، ويجب ألا تشمل إيطاليا أو الدول الأوروبية فقط، بل ينبغي تثبيت الاستقرار في مناطق مثل ليبيا.

وأضافت لامورجيزي في تصريح على هامش اجتماع لجنة مكافحة المافيا بمقر وزارة الداخلية، أنه من الضروري تهيئة ظروف معيشية أفضل في ليبيا ومناطق أخرى، لتجنب الهجرة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، في جلسة استماع أمام البرلمان، حول برنامج وزارته، إن الأولوية الاستراتيجية هي استقرار ليبيا، وتهدئتها، معربا عن التزام هيئة الدفاع بدعم المؤسسات الليبية والمجتمع المدني.

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