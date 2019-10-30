وزير الدفاع الإيطالي: استقرار ليبيا وتهدئتها الأولوية الاستراتيجية لنا

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، إن «استقرار ليبيا وتهدئتها أولوية استراتيجية لإيطاليا»، مؤكدا التزام بلاده بدعم المؤسسات والمجتمع المدني الليبيَين.

جاء ذلك خلال حديثه عن برنامج وزارته في جلسة استماع أمام لجان الدفاع المشتركة في البرلمان الإيطالي.

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إلى ذلك شددت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، على أن الاستقرار في مناطق مثل ليبيا ودول جنوب الصحراء الكبرى، يساهم في السيطرة على مشكلة الهجرة غير الشرعية، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

ورداً على أسئلة الصحفيين على هامش اجتماع لجنة مكافحة المافيا بمقر وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، شددت لامورجيزي، على ضرورة تهيئة ظروف معيشية أفضل لتجنب الهجرة، لأنهم يفتقرون لحياة كريمة في بلادهم.

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